EN VIDEO - Quand Edouard Baer réveille Alain Chabat en direct à la radio

L'acteur Edouard Baer anime depuis la rentrée 2016 la matinale de Radio Nova, et parvient parfois à apporter une touche de légèreté dès le réveil. Il propose une actualité assez décalée par rapport aux autres antennes, et a réalisé quelques coups d'éclat comme lorsqu'il est parvenu à "hacker" la matinale de Patrick Cohen sur France Inter l'année dernière.

Et, ce mardi matin, il a voulu interroger dès l'aube l'acteur/réalisateur Alain Chabat qui est en pleine promotion de son film Santa et compagnie qui sort en salles mercredi. Et visiblement, son rôle de Père Noël lui tient très (trop?) à cœur.

Résultat: 2 minutes de dialogue improbable entre les deux compères qui avaient joué ensemble dans le légendaire Astérix et Obélix: mission Cléopâtre.