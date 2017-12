EN VIDEO - Pour Noël, retrouvez l’univers de "Coco" à Disneyland Paris

C'est magique! A Disneyland Paris, c'est (enfin) déjà Noël! Et ce depuis le mois de novembre!

Pour la venue du Père Noël, le parc d'attraction offre plusieurs cadeaux à ses visiteurs en proposant des nouveautés. Et l'une d'elles est particulièrement... "mortelle"! Le nouveau petit bijou des studios Disney / Pixar, Coco, s'invite à Disneyland Paris et donne vie à l'univers mexicain du film.

Bien plus qu'un simple décor, c'est bien tout l'esprit du film qui s'est emparé de Fuente del Oro, en plein Frontierland, le repère des explorateurs. En plus de déguster quelques spécialités tex-mex, il est très probable de rencontrer la star du film, Miguel et sa guitare.