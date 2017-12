EN VIDEO - "On ouvre la porte de l'hélicoptère, il me hurle qu'il a le vertige", Drucker raconte les coulisses du Stade de France de Johnny

Michel Drucker, invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC ce jeudi, a dévoilé les coulisses de l'arrivée en hélicoptère de Johnny Hallyday au Stade de France en 1998.

"Il m'a appelé et m'a dit 'T'as vu Apocalypse Now? Quand ils attaquent le Viêt-Nam en hélico? Pour le Stade de France on va faire pareil'", a-t-il raconté.

"A 4min30 du Stade de France, on ouvre la porte de l'hélicoptère, il me hurle qu'il a le vertige", a-t-il ajouté.