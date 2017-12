EN VIDEO – Les touchantes images du dernier Noël de Johnny Hallyday avec sa famille

Laeticia Halllyday "avait vraiment l'espoir de passer Noël en famille". Le destin en a voulu autrement. Johnny Hallyday, le rockeur préféré des Français, est décédé le 6 décembre dernier des suites d'un cancer du poumon.

Il y a un an, le chanteur avait passé les fêtes à Los Angeles entouré de sa famille et de ses filles Jade et Joy. Dans une vidéo postée sur Instagram le 24 décembre 2016, on le voyait heureux, en train de danser sur le tube de Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You.

Entre deux couplets, le chante lançait d'une voix tonitruante: "Merry Christmas". Joyeux Noël, Johnny.