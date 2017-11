EN VIDEO - Les émouvantes confidences de Christian Quesada: "Au début des '12 Coups de midi' sur TF1, je n'avais pas un sou"

Il est l'un des plus grands champions de jeux télévisés en France. Pourtant, rien ne l'y prédestinait. Christian Quesada, qui s'est illustré en tant que "Maître de midi" lors de l'émission Les 12 Coups de Midi sur TF1, était l'invité de M comme Maïtena, sur RMC, ce vendredi.

Le candidat, chouchou du public, est revenu sur son parcours hors du commun. Il raconte: "Au moment où on me convoque pour les 12 Coups de Midi, là je n'avais vraiment pas un rond". Ancien bénéficiaire du RSA, passant des "années difficiles", c'est sa maman, aujourd'hui disparue, qui insiste pour qu'il participe à l'émission. Mais si se qualifier n'est pas un problème, se déplacer à Paris l'est. "J'habite dans l'Ain. On me demande de monter à Paris, d'avoir huit tenues différentes. Et je n'avais pas un sous" confie-t-il.

"J'ai demandé de l'argent à ma famille, à mon ex-femme, à mon frère qui m'ont permis de payer un ticket de bus à 19 euros, parce que je ne pouvais pas me payer mieux. J'ai acheté des t-shirts de bas de gamme pour avoir des couleurs différentes comme on me le demandait" explique-t-il.