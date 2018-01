EN VIDEO - L'église de la Madeleine, lieu de pèlerinage pour les fans de Johnny Hallyday

Tous les jours, Caroline s’affaire sur les marches de l’église. Pendant plusieurs heures, elles changent les fleurs, et réécrit les messages adressés à Johnny Hallyday et abimés par la pluie.

Trois semaines après les obsèques du chanteur, l'église de la Madeleine est devenue provisoirement et de manière non officielle un lieu de recueillement pour les fans et des touristes de passage.