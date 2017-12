EN VIDEO - Le jour où Laeticia et Johnny se sont dit oui (devant M. le maire, Nicolas Sarkozy)

Le 25 mars 1996, l'idole des jeunes épousait en cinquièmes noces Laeticia Hallyday à la mairie de Neuilly-sur-Marne devant l'actuel maire de la ville, un certain Nicolas Sarkozy.

La France découvre alors le visage poupon de la toute jeune femme de 21 ans, que Johnny a rencontrée un an plus tôt dans un restaurant japonais de Miami. Pour le grand jour, la jolie mariée arbore anglaises impeccables et tailleur bleu layette. Son Johnny de mari porte lui le cheveu long et une cravate bariolée.

Celui qu'on connaissait comme un bourreau des cœurs, déjà divorcé cinq fois, passera 22 ans aux côtés de Laeticia, avec laquelle il a fêté ses noces d'opale en mars dernier. Partenaires à la vie comme à la scène, Laeticia et Johnny partageaient tout, cette dernière s'occupant d'une main de maître des affaires de son mari, gérant également son image et sa communication à grands coups de photos Instagram et autres Tweets.

En 2004 et en 2008, le couple adoptera deux enfants d'origine vietnamienne, Jade et Joy, 13 et 9 ans aujourd'hui.

C'est Laeticia qui a eu la lourde tâche d'annoncer, dans la nuit de mercredi, la mort de son grand amour, concluant sa lettre sur un sobre: "Mon amour, je t'aime tant".