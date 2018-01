EN VIDEO - Le dérapage d'Yves Rénier sur l'Affaire Weinstein

Invité des Grandes Gueules, Yves Rénier s’est rangé aux côtés de Catherine Deneuve. Il n’adhère pas totalement au mouvement #BalanceTonPorc. Pour lui, "la forme" pose problème ; ce mouvement, "c’est de la connerie", dit-il. Quant à "l’affaire Weinstein", l’ex-commissaire Moulin n’y va pas non plus avec le dos de la cuillère… Pour lui, "les nanas savaient qui il était et ce qu’elles allaient faire dans sa piaule".

