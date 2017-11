EN VIDEO - Le chanteur R. Kelly se moque d'un fan autiste, sa famille contre-attaque

R. Kelly dans la tourmente. Comme l'a rapporté TMZ, l’interprète d'I Believe I Can Fly se serait moqué d'un fan autiste, Lenny Felix, venu le saluer en sortant d'une boîte de nuit. Une vidéo postée en ligne permet de reconstituer les faits.

On y voit le jeune homme approcher la star et parler brièvement avec lui. Le chanteur lui demande alors d'interpréter sa chanson préférée. Alors que le jeune homme précise qu'il ne peut pas chanter mais entonne quand même le tube I Believe I Can Fly, Kelly commence alors à se moquer de lui.

La séquence a provoqué un tollé. R. Kelly s'est rapidement excusé et a indiqué qu'il ignorait que Lenny Felix était autiste. L'oncle du jeune homme a qualifié les excuses de "justifications trumpiennes" et envisage de poursuivre en justice R. Kelly. Le chanteur est aussi impliqué dans une affaire de secte sexuel.