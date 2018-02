EN VIDEO - "Personne ne va t'épouser": la blague déplacée de Silvio Berlusconi à une journaliste de la BBC

Interrogé cette semaine par une journaliste de la BBC sur les élections italiennes du 4 mars, Silvio Berlusconi a lancé une pique déplacée à cette dernière. Et s'est permis de lui donner quelques conseils d'ordre matrimonial. "Ne serre pas la main comme cela. C'est trop fort. Sinon les hommes vont penser: 'celle-ci va me frapper' et il ne va pas t'épouser. Vous êtes déjà mariée? Et bien faites attention", a dit il Cavaliere.

Du tac au tac, la journaliste de la BBC répond à l'homme politique italien: "Trop fort? Je pensais qu'une poignée de main décidée pouvait plaire".

Sans doute vexé par la répartie de la journaliste, Berlusconi a vite tenté de se rattraper en précisant qu'il s'agissait d'une "plaisanterie": "il faut bien rire de temps en temps", a-t-il soufflé.