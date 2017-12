EN VIDEO - La vie amoureuse plutôt "rock'n'roll" de Johnny Hallyday

Le début de sa carrière est marqué par son mariage avec la chanteuse Sylvie Vartan. Les deux icônes se sont unis en 1965 et ont donné naissance à David un an plus tard.

En juillet 1990, il s’est marié avec l’actrice Adeline Blondieau âgé de 19 ans à l’époque. Ils se quitteront définitivement cinq ans plus tard.

L’icône de la chanson française a trouvé l’équilibre avec Laeticia qu'il a épousé en 1996. Ils ont adopté deux filles ensemble, Jade et Joy. Elle l'a accompagné dans sa carrière et dans son combat contre la maladie jusqu’à son décès.