EN VIDEO - La plaisanterie de Valérie Trierweiler à propos de sa séparation avec François Hollande

En octobre dernier, Valérie Trierweiler affichait ses regrets sur son rôle de Première dame de France. Elle dénonçait notamment une "vision rétrograde" de cette tâche et confiait ses difficultés à trouver ses marques et à se "vendre" lors de son passage à l'Elysée. Invitée le 19 janvier sur le plateau de C à vous sur France 5, la journaliste a une nouvelle fois évoqué son histoire avec François Hollande.

Alors qu'elle se préparait pour le Finland Trophy, une course 100% féminine se déroulant en Laponie, Valérie Trierweiler a dû se rendre chez un cardiologue pour réaliser un test d'effort. Lors du rendez-vous, elle raconte avoir lancé à son médecin: "Regardez mon cœur, il a été brisé". Ce dernier, qui n'a pas souhaité répondre à l'allusion sur Julie Gayet, lui a juste dit que son cœur était "impeccable".

Surprise de voir Valérie Trierweiler se souvenir avec humour de sa séparation avec François Hollande, Anne-Elisabeth Lemoine a relancé la journaliste de Paris Match sur le sujet. Cette dernière a refusé net de répondre: "Ça y est je n'en parlerai plus. C'est derrière !" a-t-elle déclaré, avant de conclure: "Les choses ont passé et je vais vers d'autres choses."

