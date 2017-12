Ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime ainsi. Johnny, le guerrier, un livre écrit par un de ses proches Gilles Lhote, dévoile ainsi une interview accordée au Monde dans les années 1990. Johnny Hallyday y évoque son rapport à la mort.

"La cocaïne j’en ai pris long­temps en tombant de mon lit. Main­te­nant c’est fini. J’en prends pour travailler, pour relan­cer la machine. Je n’en suis pas fier, c’est ainsi, c’est tout", explique-t-il.

Selon ses mots, il est un survivant: "L’im­pres­sion d’être un survi­vant ne me quitte plus guère. Je suis comme ces grands malades qui ne se battent plus que pour ne pas mourir".