EN VIDEO - Johnny Hallyday aurait-il pu déshériter ses enfants?

C'est la fin de l'union sacrée chez les Hallyday: deux mois après la mort de Johnny, ses enfants Laura Smet et David Hallyday contestent son testament qui les dépouilleraient au seul profit de sa veuve Laeticia.

"Laura Smet a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday au terme duquel l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laeticia par l'effet de la loi californienne", indique le communiqué de Maîtres Emmanuel Ravanas, Pierre-Olivier Sur et Hervé Témime, transmis lundi à l'AFP. Selon les avocats, ces dispositions testamentaires "contreviennent manifestement aux exigences du droit français".