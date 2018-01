EN VIDEO - Hillary Clinton se paie Donald Trump en lisant "Fire and Fury" aux Grammys

Dans un des moments fort des Grammy Awards qui étaient diffusés dimanche 28 janvier dans la soirée, on a pu voir des personnalités lire des extraits du livre Fire and Fury: Inside the Trump White House de Michael Wolff.

Parmi les stars conviées à une séance de lecture à voix haute, la rivale démocrate de Donald Trump lors de la dernière présidentielle américaine: Hillary Clinton.

"Il a une très vielle peur de se faire empoisonner", lit-elle, sous les acclamations de la salle. "C'est une des raisons pour lesquelles il aime manger chez McDonald's. Personne ne savait qu'il venait et la nourriture était garantie sans danger".