EN VIDEO - Héritage de Johnny: Laeticia Hallyday indisposée à négocier

Après avoir passé une semaine à New York avec des proches, Laeticia Hallyday est rentrée à Los Angeles la semaine dernière. Elle assure rester déterminée, et estime être à même, en tant que directrice artistique de Johnny Hallyday, de défendre son patrimoine et son œuvre. Avec ce qui s'est dit sur elle, elle considère également que la négociation avec le reste du clan Hallyday n'est pas d'actualité.

