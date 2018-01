EN VIDEO - En larmes, Brigitte Lahaie s'excuse pour ses propos sur le viol

Sa phrase a fait le tour du web. Mercredi soir, lors d'un débat sur BFMTV, Brigitte Lahaie et Caroline De Haas ont vivement débattu des violences sexuelles. L'ex-actrice pornographique a suscité une grande polémique en déclarant: "On peut jouir lors d'un viol, je vous signale". Une réponse à Caroline De Haas qui affirmait que "les violences empêchaient la jouissance".

Dans une interview diffusée par TV5 Monde ce vendredi 12 janvier, Brigitte Lahaie revient sur ses propos et présente ses excuses. Elle regrette avoir été "mal comprise":

"Je regrette que cela ait été sorti de son contexte. C'est malheureusement une vérité. J'aurais peut-être dû ajouter ce malheureusement, ce qui rend souvent la reconstruction encore plus compliquée d'ailleurs", explique-t-elle, avant d'ajouter: "Ce que je voulais dire, c'est que parfois, le corps et l'esprit ne coïncident pas"

Concernant la tribune du Monde sur la liberté d'importuner, Brigitte Lahaie assure comprendre qu'elle "puisse choquer et blesser": "Je dis simplement que si on veut vraiment avancer sur la violence faite aux femmes, il faut peut-être comprendre comment en amont on peut faire que les choses changent".

