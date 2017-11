EN VIDEO - Elizabeth II et le duc d’Édimbourg, déjà 70 ans d'un mariage d'amour

Ils célèbrent ainsi leurs noces de platine, rejoignant un club très restreint. Toutefois aucun événement n'est prévu pour célébrer ce grand jour, et les époux devraient rester en famille.

Les cloches de l'abbaye de Westminster, où ils se sont unis, sonneront à 13H00 pour leur rendre hommage. En sept décennies de mariage, le couple royal a eu quatre enfants, huit petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants, le sixième -et troisième de William et Kate- étant prévu pour avril.