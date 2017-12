EN VIDEO - Des joueurs du PSG s'essaient au football fauteuil

Ils ont été initiés par l’équipe du club Upsilon de Châtenay-Malabry, en banlieue parisienne.

"On est encore plus impressionnés quand on est dessus et quand on les voit maîtriser ce fauteuil parfaitement. Je suis content d’avoir essayé, et j’ai pu marquer mon premier but de la saison", a déclaré avec humour Alphonse Areola, le gardien de but de l’équipe parisienne.

Près de 750 personnes pratiquent ce sport en compétition en France.