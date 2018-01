EN VIDEO - Quand Christophe Barbier fait du hip-hop sur le plateau de BFMTV

Christophe Barbier est très en forme et il le prouve en direct. Mercredi 3 janviers, lors d'une chronique évoquant les bonnes résolutions sportives des stars, les deux présentateurs de la matinale de BFMTV ont effectué quelques "pompes" en direct. L'éditorialiste politique Christophe Barbier a lui aussi voulu montrer qu'il tenait la forme.

Sur ses deux mains, il s'est hissé sur la table et a réalisé la figure dite du scorpion présente aussi bien dans l'univers hip-hop que dans le yoga. La pose, difficile à réaliser, a bluffé le présentateur Christophe Delay: "Non mais regardez, c'est ahurissant, cet homme est ahurissant". "Plus rien n'arrête Christophe Barbier", conclut la journaliste Adeline François.