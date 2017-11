EN VIDEO - "C'est un battant". les fans de Johnny Hallyday restent optimistes après sa sortie de l'hôpital

Les fans de l'artiste sont inquiets et souhaitent le voir rétabli le plus vite possible. Marie-Hélène fait partie de ces fans inconditionnels de Johnny.

Depuis ses 17 ans, elle a assisté à près de 300 concerts à travers le monde. Chez elle, une pièce est consacrée à la rock star où elle accumule les objets, les disques et les reliques. Pour cette fan, il est impossible d’imaginer que le chanteur préféré des Français ne puisse pas gagner son combat contre le cancer. Tout comme de nombreux autres fans.