EN VIDEO - C'est (enfin) déjà Noël à Disneyland Paris... et c'est "Dingo"!

Que les amateurs se rassurent, évidemment, la magie est également tombée sur le Parc Disneyland. La preuve en est, dès l'entrée, avec d'incroyables décorations et un sapin... de 24 mètres de haut qui s'illumine à chaque tombée de la nuit sous les applaudissements des visiteurs... et du Père Noël.

Et le programme est aussi chargé... Ici, la fameuse parade de Noël (garantie 100% stars) là, un tout nouveau spectacle (qui met en scène les fameuses souris et un certain Stitch juste au pied du château de la Belle au Bois Dormant) ou encore, plus loin, un "Big Band" emmené par Mickey.

De quoi perdre la boule... de noël.