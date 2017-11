EN VIDEO - Jean-Jacques Bourdin n'ira plus jamais chez Thierry Ardisson: "Je n’aime pas l’inélégance!"

Ce mercredi, Jean-Jacques Bourdin passait le Grand Oral des GG. Face aux Grandes Gueules, le présentateur de Bourdin Direct est revenu sur son passage avec sa femme, Anne Nivat, dans Salut Les Terriens, le 7 octobre dernier.

Cette dernière n’avait pas apprécié être présentée comme "la femme de Jean-Jacques Bourdin".

"Ardisson n’a pas été correct du tout dans cette affaire, et il le sait, affirmait le journaliste ce matin. Peut-être qu’Anne a été un peu excessive dans sa réaction, mais elle a eu raison de réagir. L'enregistrement a été diffusé, mais ça a été accompagné de commentaires de Laurent Baffie, par exemple. Je n'ai pas beaucoup aimé cette inélégance. (...) Je n'irai plus jamais chez Thierry Ardisson, je n'aime pas l'inélégance. Ils m'ont blessé, et ils ont blessé ma femme!"