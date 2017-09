EN IMAGES - L'impressionnante photo de Pierre-Ambroise Bosse après son agression

"Ce soir-là, j’ai l’esprit fêtard. Je veux sortir, je veux aller faire la fête mais tous mes copains, qui pour la plupart ont des enfants, rechignent un peu. Je pars seul. En passant devant le casino de Gujan-Mestras, je décide d’y faire une virée. Assez courte."

Ce n’est qu’après que le jeune homme décide de passer quelques heures dans une boîte de nuit voisine. Rapidement reconnu, il est assailli de demandes d’autographes et de selfies. "à mesure que la soirée avance, la pression autour de moi monte de façon assez flippante."

C’est au moment de quitter l’établissement que l’agression a lieu. Un petit groupe d’hommes l’interpelle, l’esprit est bon enfant et tous se chambrent. Subitement, "la voiture commence à rouler tout doucement et là… je me prends une vilaine claque en pleine figure. J’ai laissé la vitre ouverte. Je sors, parce que quand même il y a des limites, et je me prends un direct monumental. Je tombe, sonné, je vois des pieds me frapper au visage, une avalanche de coups de pied, un truc de malade. Je m’évanouis."

Il y a quelques jours, l’athlète avait expliqué avoir failli perdre l’usage d’un œil. "Ca va beaucoup mieux. Je ne ressemblais pas à ça il y a deux semaines. Les choses, en surface, se sont résorbées assez vite parce que le corps humain, quand on est en forme, il bosse."

Interpellé, un suspect a été mis en examen.

>> A LIRE AUSSI - Pierre-Ambroise Bosse donne des nouvelles rassurantes après son agression

>> A LIRE AUSSI - Agression de Pierre-Ambroise Bosse: un homme mis en examen