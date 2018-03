EN IMAGES - L'hommage maladroit de Neymar à Stephen Hawking

En convalescence au Brésil après sa blessure au pied droit, Neymar a décidé de rendre hommage à Stephen Hawking, l'astrophysicien décédé cette semaine à l'âge de 76 ans.

Le footballeur a posé souriant en caleçon et avec son attelle dans un fauteuil roulant. "Il faut avoir une attitude positive et tirer le meilleur de la situation dans laquelle on se trouve", indique la légende de la photo postée sur ses comptes Instagram et Twitter.

L'hommage du sportif a été jugé maladroit par des nombreux internautes. Le célèbre scientifique souffrait en effet de la maladie de Charcot. Depuis plus de 50 ans, il se déplaçait uniquement en chaise roulante.