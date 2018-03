EN IMAGES - L'émouvant hommage de Céline Dion à son père mort

Quinze ans après le décès de son père Adhémar, Céline Dion lui rend un hommage sobre et émouvant.

Sur son compte Instagram, la chanteuse a publié une photo assortie d'un message écrit en français et en anglais: "Papa, tu aurais eu 95 ans aujourd’hui. Je pense à toi et je t’aime". La photo représente Céline Dion et son père en juillet 2003 lors d'un gala célébré à l'honneur du chanteur Eddy Marnay. Le père de la chanteuse est mort quelques mois seulement après cet événement.

Céline Dion avait indiqué en 2012 à Télé Star qu'elle était très proche de son père: "Mon père était malade et j'ai eu la chance de pouvoir lui dire que je l’aimais et que je le remerciais avant qu'il ne décède. J'ai vécu des moments incroyables avec lui. [...] J'ai accepté sa mort. Je suis en paix", avait-elle déclaré, avant d'ajouter: "Mon père est avec moi en permanence."