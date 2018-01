Le touchant message de Céline Dion pour les 2 ans de la mort de son mari

Deux ans déjà. Le 14 janvier 2015 disparaissait René Angélil, mari et agent de Céline Dion. A l'occasion du deuxième anniversaire de sa disparition, la chanteuse a posté sur son compte Facebook un touchant message: "À la douce mémoire de René Angélil... Il sera toujours avec nous. 16 janvier 1942 - 14 janvier 2016".

Actuellement en résidence au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas, Céline Dion souffre d'une infection à la gorge et a dû annuler trois concerts. La chanteuse s'est excusée sur Facebook auprès de ses fans: "Prendre la décision d'annuler un spectacle est extrêmement difficile, sachant en plus que tant de gens se déplacent et viennent de loin pour me voir à Las Vegas", a-t-elle écrit.

Elle ajoute: "J'ai eu beaucoup de mal à terminer le spectacle d'hier et j'y ai passé mes dernières énergies. Mon médecin m'a donc ordonné le repos pour ce soir". Se disant "dévastée", elle conclut: "j'espère que vous pourrez me pardonner".

