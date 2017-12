EN IMAGES - Laetitia Casta affole Instagram en postant une photo d'elle nue à 19 ans

Elle ajoute: "Chaque image est accompagnée du nom de son auteur, avec un lien vers son compte. C’est une façon pour moi de parler des autres" poursuit-elle."Je trouve cela plus intéressant de republier ces images plutôt que de poster des photos de moi au quotidien, comme peuvent faire certains".



"Cette image fait réagir parce que c’est une photo de nu, mais la nudité n’a pas le même sens pour moi que pour beaucoup", conclut-elle. "J’ai un rapport très particulier avec ça, comme les danseurs peuvent l’avoir. La nudité pour moi est quelque chose de très ouvert. C’est pur et naturel. Quand on arrive au monde, on est nu, n’est-ce-pas? Je suis loin, très loin de l’agitation que cela peut provoquer. Publier cette photo est très joyeux, pour moi".