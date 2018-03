EN IMAGES - Ireland, la fille d'Alec Baldwin et Kim Basinger, pose nue pour la PETA

"Plutôt à poil qu'en fourrure". 24 ans après sa mère Kim Basinger, Ireland Baldwin a accepté de poser nue pour l’as­so­cia­tion améri­caine de défense des animaux PETA. La fille d'Alec Baldwin a choisi de se dénuder pour protester contre la fourrure.

A PETA, elle raconte avoir voulu suivre l'exemple de sa mère: "J’ai vu les images datant de l’époque où ma maman a posé pour cette campagne, et cela m’a donné envie de le faire". Elle ajoute: "Si vous ne pouvez pas porter des vêtements faits avec votre chien, alors vous ne devriez pas porter de fourrure du tout, parce que tous les animaux sont égaux et méritent le même respect et la même compassion et le même amour".

Mannequin, elle a d'ailleurs fait inscrire dans son contrat une clause pour ne pas porter de fourrure: "J’ai connu des stylistes qui ont essayé de me faire porter des manteaux et des combinaisons de fourrure et de me faire m’allonger sur des tapis en peau pour faire je ne sais quoi, et j’ai dit à des gens qu’ils pouvaient aller se faire f*utre".