EN IMAGES - Gérard Depardieu, Quentin Tarantino, Pierre Arditi: des stars prennent la pose pour "Photographies autour d'un verre de vin"

In Vino Veritas, "Dans le vin, la vérité". Voilà comment on résumer ce beau livre de portraits imaginés par Gérard-Philippe Mabillard, directeur des vins du Valais, en Suisse, photographe.

Ils sont au total 120 à avoir pris la pose devant l'objectif Leica D-Lux du photographe. Le résultat, plein de vin et de vérité, est un livre, chez Glénat, et une exposition, qui se tient en ce mois de décembre et janvier à Paris: Photographies autour d'un verre de vin.

Quentin Tarantino, Pierre Arditi, Woody Allen, Benicio Del Toro, Lambert Wilson, Oliver Stone, Alizée Gaillard, Noémie Schmidt et tant d'autres se sont donc prêtés à cette séance de photo, forcément enivrante, mais toujours sincère. La preuve avec ces regards, qu'ils soient ceux d'amateurs de bon vin ou simplement amusés de la pose autour de ce verre à pied.