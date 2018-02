EN IMAGES - Catherine Deneuve victime d’agression: l’œuvre choc d’un artiste italien

Une image choc pour montrer les dangers de la "liberté d'importuner" défendue par la comédienne: “Pour certains hommes, la liberté d’importuner une femme peut vouloir dire être autorisé à la harceler et le harcèlement est une agression qui, dans de nombreux cas, porte à la violence physique ou pire", explique Alexsandro Palombo sur Instagram.

L'artiste poursuit: "Ce genre d’affirmation est le plus beau cadeau qu’une femme puisse faire aux violents. C'est soutenir l’abus de pouvoir perpétré par de nombreux hommes contre les femmes dans tous les milieux. Combien d'hommes lâches et violents se sont sentis encore plus autorisés et justifiés suite aux propos d’un personnage public comme Catherine Deneuve?"

Selon lui, la violence contre les femmes est un "cancer social qui ne connait ni barrières ni statut". Il conclut: "pour pouvoir vaincre ce fléau, nous devons utiliser la culture comme antidote. Éduquer nos jeunes afin de les sensibiliser sur les thèmes du respect et de l’égalité. Importuner une femme est une régression sociale et culturelle".