"Elle jouissait d'une grande liberté": la jeunesse de Brigitte Macron racontée

La première biographie consacrée à l'épouse du chef de l'Etat, Brigitte Macron l'affranchie, sortira le 17 janvier. Maëlle Brun, journaliste à Closer, y raconte notamment l'enfance de la première dame de France et son éducation, difficile, dans un établissement catholique d'Amiens.

Brigitte Macron était "très gaie" et "dissipée" à l'école. Selon Maëlle Brun, elle rapporte cependant assez souvent "des punitions et est parfois contrainte de laver les carreaux". Dernière d'une famille de six enfants, la jeune Brigitte est cependant la "chouchoute": "en tant que petite dernière d'une grande fratrie, elle jouissait d'une grande liberté", écrit la journaliste, qui ajoute:

"Pour la féliciter d'avoir obtenu le brevet des collèges, ses parents lui ont offert un cyclomoteur, un Piaggio Ciao! Ils étaient généreux avec elle, se souvient une camarade. Pour une bonne note, elle avait un jour reçu toute une parure de bijoux en argent!'".

On apprend également que Brigitte Macron était "toujours prête à organiser des sorties" avec son groupe d'amies surnommée la "bande à Brigitte".

