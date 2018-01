Toujours de nombreuses zones d'ombre dans l'accident du minibus de tournée de Jenifer

Les premiers éléments de l'enquête avaient indiqué que la Citroën roulait sur la voie de droite à cause d'un pneu crevé. En arrivant à l'audience, les membres de la famille du conducteur de la C2 ont découvert "que son pneu avant n’était apparemment pas crevé", selon Le Parisien. Autre zone d'ombre: la C2 roulait-elle les feux éteints ou allumés?

Pour répondre à ces interrogations, le dossier a été renvoyé en septembre. En attendant, une expertise des véhicules et une analyse des bandes-vidéo de la Sanef et des téléphones portables des mis en cause auront lieu.

Jenifer, blessée légèrement dans l'accident, n'était pas à l'audience. Elle n'a pas été représentée par un avocat.