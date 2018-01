Depuis 1947, cet objet ne quitte jamais la reine d’Angleterre

La reine Elizabeth II a ses habitudes. Et ne compte pas les changer à 91 ans. Celle qui a la même manucure depuis 1989 ne se déplace jamais sans sa valise, qu'elle possède depuis son voyage de noces en 1947, indique People.

Lors de sa nuit de miel au château de Broadlands, celle qui n'était encore que princesse a acheté une série de valises de la marque Globe-Trotter. Elle n'a jamais cessé de les amener avec elle. La famille royale semble d'ailleurs apprécier ces valises. Le prince William et son épouse Kate en ont aussi acheté.

Comme beaucoup d'objets de luxe, les valises Globe-Trotter sont censées durer des décennies et se transmettre de génération en génération. Les enfants de Kate et William, George et Charlotte, pourront sans doute en bénéficier.