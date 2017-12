De Céline Dion à Lenny Kravitz, l'hommage des stars à Johnny Hallyday

Sur BFMTV, Michel Polnareff a exprimé son "immense tristesse". "Je ressens une immense tristesse, mais en même temps je me sens à la fois triste et libéré car il souffrait énormément. Et on n'aime pas voir souffrir ceux qu'on aime. Il sera toujours avec nous (...) Il a toujours été un héros. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspirés, qui avait une force de caractère hors norme. Il était un grand exemple pour nous tous. J'ai les larmes aux yeux en le disant, mais, vraiment, on l'aime", a notamment déclaré le chanteur.

Emue, Line Renaud a elle expliqué à BFMTV qu'elle pensait que "Johnny pouvait s'en sortir". "C'était un être tellement différent, tellement exceptionnel, tellement inattendu", a dit la chanteuse et actrice.