Cinq choses que vous ne connaissez probablement pas sur Jean d'Ormesson

De la vie de Jean d'Ormesson, on a tout dit ou presque. Ou du moins, il nous en a tout dit, tant l'écrivain et académicien aimait à se raconter, dans ses livres et sur les plateaux télé. Évoquant à plaisir les rencontres et aventures qui ont émaillé sa vie, le facétieux homme de lettres n'était pas du genre cachottier, se décrivant volontiers comme un "fils de", paresseux. Mais on sait moins que....