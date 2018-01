Christophe Willem s’incruste dans le clash entre Grégoire et Benjamin Biolay

Christophe Willem est revenu sur la polémique ce lundi 15 janvier sur RTL: "Quand je vois passer des trucs pareils, je me dis 'Non mais on en est là?'", raconte celui qu'on appelle "la tortue", avant d'ajouter: "Je ne sais pas, quand il y a un problème de plagiat, vous appe­lez votre avocat qui contacte l'avocat de l'artiste, ça se règle de manière digne et avec tact. Je n'aime pas l'expo­si­tion, je n'aime pas le débal­lage en public d'affaires privées".

De son côté, Benjamin Biolay est revenu une dernière fois sur la polémique dans les colonnes de Society: "Je me faisais chier, j’étais même pas bourré et il y a deux, trois sites qui ont repris", lâche-t-il, avant de conclure: "Bah tiens, puisqu’il aime tant ma chanson, je vais faire un petit coup de pub à ma chanson tout en lui mettant une hache dans sa tête. On ne vole pas les copains comme ça sans les prévenir".