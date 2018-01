Christophe Dechavanne révèle qu'un tueur en série a participé à l'une de ses émissions

Entre octobre et novembre 1984, Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin, deux amants attirés aussi bien par la drogue qu’un train de vie luxueux, décident de s’en prendre à des proies faciles pour financer leurs dépenses. Ils torturent et tuent huit femmes âgées pour leur soutirer de l’argent, dans le 18e arrondissement de Paris. Mais après des disputes de plus en plus fréquentes, le couple terrible finit par se séparer après quelques mois d’idylle.

Si Mathurin cesse ses activités criminelles, Paulin poursuit sa folie meurtrière et tue, toujours, des vieilles dames. Il est finalement arrêté en décembre 1987 et avoue le meurtre de 21 personnes. Thierry Paulin, surnommé "le tueur de vieilles dames" ou "le monstre de Montmartre", meurt du sida à l’infirmerie de la prison de Fresnes en avril 1989, deux avant son procès.

Quant à Jean-Thierry Mathurin, arrêté lui aussi en 1987, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de dix-huit ans pour sa complicité dans les sept premiers meurtres. Il a été libéré en janvier 2009.