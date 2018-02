Christine Bravo touchera 1000 euros de retraite: "Je ne peux même pas payer les croquettes de mon chat"

Interrogée sur ses trente ans de carrière la semaine dernière, Christine Bravo a dévoilé qu'elle n'avait plus d'économies et qu'elle était contrainte de changer de vie. Quelques jours plus tard, sur le plateau de Salut les Terriens de Thierry Ardisson, l'animatrice est revenue sur le sujet:

"J’ai demandé combien j’al­lais gagner [pour la retraite]: 1 000 euros par mois ! Je ne peux même pas payer les croquettes de mon chat parce que j'achète des croquettes de marque", a-t-elle révélé, avant d'ajouter: "Je sais très bien qu'il y a des gens qui vivent avec ça par mois, mais vous allez pas me dire qu'ils vivent bien."