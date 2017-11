Charles Manson: Roman Polanski n'a jamais pu se recueillir sur la tombe de sa femme et son fils

Le 9 août 1969, les membres de la "famille" de Charles Manson ont assassiné neuf personnes, dont l'épouse de Roman Polanski, Sharon Tate, alors enceinte d'un garçon.

Presque cinquante ans après les faits, le magazine américain People révèle que le réalisateur du Pianiste et de Chinatown n'a jamais pu se rendre sur la tombe de son épouse et de leur fils.

La publication a contacté Harland Braun, l'avocat de Polanski, après la mort de Charles Manson."C'est très douloureux, parce que Sharon et son fils sont enterrés ici à Los Angeles et à cause des poursuites il n'a jamais pu voir leurs tombes", a indiqué l'avocat. Polanski n'est en effet jamais revenu aux Etats-Unis après avoir plaidé coupable en 1978 dans une affaire de viol sur mineure.

Au moment de l'affaire Manson, Polanski n'était pas à Los Angeles. Il préparait un nouveau film au Royaume-Uni.