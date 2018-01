Charles Aznavour: "beaucoup trop de choses me déplaisent dans notre époque"

A 93 ans, Charles Aznavour continue de chanter sur scène. Alors qu'il prépare un nouvel album, le chanteur et comédien sort un livre de souvenirs, Retiens la vie. Dans les colonnes du Télégramme, Aznavour revient sur sa longévité, sa relation avec Johnny Hallyday et sa vision de notre époque. Sans détour, il lance: "beaucoup trop de choses me déplaisent".

"J'ai écrit une chanson là-dessus que je vais enregistrer pour mon prochain album. Elle s'intitule Nous vivons Le temps", révèle-t-il. Il poursuit, fustigeant la vulgarité de la télévision: "J'y évoque la violence, la perte des valeurs humaines, la marchandisation de tout, la lâcheté des réseaux sociaux où l'on peut se cacher et dire du mal du monde entier. Sans parler de quelques émissions de télévision bien vulgaires, bien racoleuses".

A propos de Johnny Hallyday, disparu en décembre dernier, Aznavour déclare: "Pour moi, c'était toujours le môme. Je l'ai connu, il avait 17 ans". Le chanteur raconte aussi lui avoir donné des conseils, "notamment de faire son service militaire et de trouver des chansons qui ne s'adressent pas seulement aux jeunes". C'est ainsi qu"Aznavour a écrit pour Johnny Retiens la nuit, une chanson qui lui a permis d'élargi son public.