Sa phrase n'est pas passée inaperçue vendredi soir, lors de la Cérémonie des Césars. En remettant le prix de la meilleure actrice dans un second rôle, Laura Smet a lancé quelques mots lourds de signification: "Bonsoir, je suis très heureuse de retrou­ver ma famille de cinéma et de remettre ce joli prix".

Une phrase qui prend tout son sens dans le contexte actuel de l'affaire du testament contesté de Johnny Hallyday. Laura Smet livre en effet avec Laeticia Hallyday une bataille judiciaire et médiatique sans merci. Créateur de Dix pour cent et proche de Laura Smet, Domi­nique Besne­hard a confirmé le double sens de la phrase de Laura Smet.

"Je l’ai trou­vée magni­fique. Elle avait beau­coup de classe et je trouve qu’elle a dit très peu de mots, mais des mots qui, on sentait, étaient profonds", a-t-il déclaré lundi 5 mars sur le plateau de C à vous, avant d'ajouter: "Le sous-texte est que cette famille de cinéma est plus proche d’elle que la famille de sa belle-mère".

