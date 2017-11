Britney Spears: de la chanson à la... peinture!

Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas… Et ça tombe bien pour Britney Spears! La chanteuse a troqué son micro pour des pinceaux. Elle a dévoilé son passe-temps caché à ses followers Instagram le 13 octobre dernier. Passe-temps oui, quant au talent, on vous laisse juger par vous-même... Même si on se rapprocherait davantage du courant du surréalisme, nous sommes loin des œuvres de Dali ou Magritte…