Brigitte Macron sur le podium des Français les plus influents dans le monde

Sacré "tycoon des télécoms et magnats des médias", Xavier Niel (Iliad), mais aussi Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, et Brigitte Macron, l'épouse du président français, sont considérés comme les trois premiers Français les plus influents dans le monde, selon Vanity Fair à paraître le 29 novembre.

Sur la première marche du podium, Xavier Niel, fondateur d'Iliad, "père de la Freebox et du forfait mobile à 2 euros", était classé 26e seulement l'an dernier.

Cette année, l'homme d'affaire apparaît pour Vanity Fair France comme "la nouvelle coqueluche de ces messieurs de la Silicon Valley, dont le nom se murmure au sein de la petite élite tech qui gouverne le monde moderne".

A la troisième place après Zinédine Zidane, la première dame française "fascine les médias étrangers avec Emmanuel Macron". "Elle est l'archétype de la femme sexy, intelligente et dans la fleur de l'âge", estime Vanity Fair.