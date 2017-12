Brigitte Macron s'est rendue au domicile de Laeticia et Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette

SFR News avec AFP

La Première Dame est arrivée discrètement aux alentours de 17h15.

L'épouse du président de la République, Brigitte Macron, s'est rendue mercredi au domicile du chanteur Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette, en banlieue parisienne, pour se recueillir auprès de sa femme Laeticia, a-t-on appris auprès de l'Elysée. Mme Macron est arrivée discrètement aux alentours de 17H15, a-t-on précisé. Son époux, Emmanuel Macron, est actuellement en déplacement en Algérie. Toute la classe politique, toutes tendances confondues, rivalisait d'éloges mercredi pour saluer la mémoire de Johnny Hallyday, décédé dans la nuit à l'âge de 74 ans. L'organisation d'un hommage national n'est pas exclue.

De plus en plus de personnalités et de fans pour rendre hommage à Johnny à Marnes-la-Coquette