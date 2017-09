EN VIDEO - Brigitte Bardot pourrait "tuer pour empêcher" l’abattage rituel

Militante de la cause animale et sympathisante d'extrême droite, Brigitte Bardot s’insurge contre l’abattage rituel. Dans une interview accordée pour la nouvelle émission de Thierry Ardisson, Les Terriens du dimanche sur C8, l’ancienne star de cinéma a tenu des propos durs à l’encontre de ceux qui pratiquent ce "massacre".

Face à Franz-Olivier Giesbert,"BB" a expliqué être très remontée "contre certains journalistes et politiques qui me traînent dans la boue car ils me traitent de raciste car je suis contre l'abattage rituel".