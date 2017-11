Braquage de Kim Kardashian: un suspect-clé libéré pour "raison médicale"

Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, la star s'était fait braquer par cinq hommes dans une discrète résidence hôtelière de luxe à Paris, où elle était venue assister à la Fashion Week. Deux des voleurs l'avaient menacée avec une arme sur la tempe, avant de la ligoter, de la bâillonner, puis de l'enfermer dans la salle de bain.

Les braqueurs, des truands à l'ancienne bien connus de la justice, avaient emporté une bague évaluée à près de quatre millions d'euros, plusieurs bijoux en diamant et en or. Il s'agissait d'un braquage de neuf millions d'euros, le plus gros commis à l'encontre d'un particulier depuis vingt ans en France.

A ce jour, dix personnes ont été mises en examen dans le cadre de cette enquête et six sont toujours en détention provisoire.

Pour les enquêteurs, une partie importante du butin a été écoulée en Belgique.