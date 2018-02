Babacar aurait aimé être invité aux funérailles de France Gall

France Gall nous quittait le 7 janvier dernier à l’âge de 70 ans. Elle laisse de nombreux tubes derrière elle comme Babacar, sorti en 1987.

Avant d’être une chanson, c’est avant tout une rencontre entre la chanteuse et un bébé lors d’un voyage au Sénégal en 1985. France Gall fait la connaissance de Fatou, 18 ans, et de son bébé d’un mois, Babacar. La jeune maman craint pour la vie de son enfant qu’elle a du mal à nourrir et propose de le confier à France Gall et Michel Berger. Même s’ils refusent de prendre le nourrisson, ils aideront financièrement Fatou pour qu’elle puisse élever son enfant.

Cet épisode va profondément marquer la chanteuse qui entonnera dès 1987: "Babacar, où es-tu? Je vis avec ton regard depuis le jour de mon départ, tu grandis dans ma mémoire." Aujourd’hui, Babacar a 32 ans. Un journaliste de M6 a retrouvé le jeune homme qui est devenu agent de sécurité dans une ville à 170km à l'est de Dakar. Il s’est confié sur la disparition de France Gall, dont l’annonce a été un "choc".