Pour ce premier Noël à Saint-Barthélémy, Laeticia Hallyday sera aussi épaulée par sa mère, sa grand-mère, sa demi-sœur, son frère et la femme de celui-ci. Le manager de Johnny, Sébastien Farran, sera aussi présent avec son épouse.

Plusieurs personnalités de Saint-Barthélémy et proches du chanteur feront aussi le déplacement, comme la restauratrice Carole Gruson, l'architecte Philippe Stouvenot et le coach sportif Olivier Toussaint, explique Le Parisien. Le 31 décembre, seront présents aussi la restauratrice Hélène Darroze et ses filles, ainsi que le guitariste de Johnny Yarol Poupaud et sa femme, le mannequin Caroline de Maigret.

"En perdant Johnny, nous avons perdu le centre de notre vie", a raconté un proche de la famille au Parisien. "Nous nous appelons tous les jours, soudés à jamais autour de Laeticia et des filles, qui nous impressionnent toutes les trois par leur force et leur cœur".