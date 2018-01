Alors qu'ils dînent au restaurant, on leur demande de céder leur table à... Brigitte et Emmanuel Macron

Deux avocats originaires de la Drôme dînaient dans la célèbre brasserie parisienne La Rotonde ce jeudi soir quand ils ont dû céder leur table à deux invités surprise: Brigitte et Emmanuel Macron.

Les deux bâtonniers avaient presque fini de dîner, ils en étaient au café relate France Bleu quand un serveur s'est approché de leur table.

"Il nous dit: 'Est-ce que je peux vous demander une faveur? Le président de la République doit arriver avec son épouse. Il se trouve que vous êtes à une table qu'ils affectionnent. On est très gênés de vous demander cela, mais est-ce que cela vous ennuierait de leur laisser la place?", raconte l'un d'eux à la radio locale.

Pensant d'abord à une plaisanterie, les deux clients ont laissé leur table de bonne grâce quand ils ont réalisé que le couple présidentiel était effectivement sur place. "Il y a des questions de sécurité et il était plus de 22 heures lorsqu'ils sont arrivés, on a considéré qu'ils avaient eux aussi le droit à des moments de tranquillité", confie l'un des avocats.